Milano, vandalizzata auto presidente Consiglio comunale Buccinasco



Nella notte tra venerdì e sabato scorsi ignoti hanno preso a calci l’auto di Martina Villa, presidente del Consiglio comunale di Buccinasco, alle porte di Milano. “A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità - dichiara il sindaco Rino Pruiti in una nota - esprimo solidarietà a Martina e la invito a proseguire con la stessa passione il suo lavoro per il bene di Buccinasco sia come presidente del Consiglio comunale sia come consigliera delegata all’Integrazione sociale. Proprio per questo ruolo che le ho voluto assegnare, si occupa di tante fragilità, contrastando con azioni concrete a favore degli ultimi il clima d’odio tanto diffuso nella nostra società”.