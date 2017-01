Milano, vandalizzata la targa in ricordo di Nelson Mandela

La targa in onore di Nelson Mandela vandalizzata a Milano

La denuncia arriva dal consigliere del municipio 3 Marco Cagnolati: qualcuno ha vandalizzato la targa in onore di Nelson Mandela che il console generale del Sud Africa Saul K. Molobi, il 15 dicembre 2013 scoprì in piazza Leonardo Da Vinci. Questo il suo appello a Palazzo Marino: "Pare che il suo lascito non sia ancora patrimonio di tutti i milanesi considerato lo sfregio compiuto da mano ignota nei confronti di questo monumento. Vi prego di intervenire e ripristinare la targa nelle originali condizioni in cui era stata posizionata. Il Comune di Milano ritengo non possa tollerare questo tipo di atti di violenza dal forte significato simbolico"