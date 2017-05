Milano, vandalizzato circolo PD Venturini: "Non ci faremo intimidire"



"Il circolo Venturini è stato oggetto, nella notte, di un atto di vandalismo. Ignoti hanno imbrattato la parete esterna del circolo e la bacheca de l’Unità con delle scritte che fanno riferimento a ipotetiche retate. Il circolo è fortemente impegnato sulle problematiche del quartiere e non si farà intimidire da questa provocazioni. Nella serata si riunirà il direttivo del circolo, come programmato, che esprimerà la propria denuncia e contemporaneamente la decisione di procedere alla ripulitura di quanto imbrattato, probabilmente nella giornata di sabato", così rende noto Maurizio Ambrosi, segretario del circolo Venturini di Milano.



"A distanza di due giorni arriva l'ennesima vandalizzazione ad un nostro circolo a Milano. Continueremo convintamente a portare avanti politiche di inclusione e di tutela della sicurezza, dei cittadini. Non ci lasciamo intimidire né accettiamo lezioni da chi agisce nella notte per compiere atti vandalici, che niente hanno a che vedere con una gestione democratica di questioni complesse e delicate quali quelle dell'immigrazione. Siamo certi che forze dell'ordine e autorità inquirenti sapranno rapidamente consegnare alla giustizia chi intende intimorire l'attività politica del Partito Democratico". Questa la denuncia dell'Onorevole Emanuele Fiano.