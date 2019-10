Milano, vede agenti e ingoia la droga: morto tunisino 46enne

Un tunisino 46enne è morto nella serata di sabato al Fatebenefratelli: aveva ingerito delle dosi di droga per sfuggire ad un controllo degli agenti della Polizia di Stato in via Cermenate. Gli agenti sono riusciti a fermarlo solo dopo aver notato che l'uomo si era portato la mano alla bocca. Non avendo documenti, e' stato portato in questura per il fotosegnalamento. Li' ha dichiarato le sue generalita' ed e' risultato destinatario di un provvedimento di espulsione ma ha poi iniziato a sentirsi male, con forti dolore all'addome e schiuma dalla bocca. Portato in ospedale e' poi morto attorno alle 19.30. Il magistrato ha disposto l'autopsia.