Milano, venerdì stop dei trasporti pubblici: gli orari



I sindacati Cub e Sgb hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore per il 25 ottobre. Tram e bus saranno garantiti fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18. E le metropolitane saranno garantite fino alle 18.



Atm in una nota spiega che "l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio".

Trasporti, Trenord: Sciopero generale di 24 ore



Dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì 25 è previsto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private che potrebbe coinvolgere anche il trasporto ferroviario. Lo fa sapere Trenord in una nota, secondo cui "i treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express potrebbero subire limitazioni e cancellazioni".Domani - prosegue la nota - prima dell'inizio dello Sciopero, viaggeranno i treni in partenza entro le 21, che arrivano a destinazione finale entro le 22. Venerdì 25, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, saranno effettuate le corse indicate sul sito di Trenord.Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate su sito e app Trenord e nelle stazioni - conclude la nota - tramite i monitor e gli annunci sonori.

SCIOPERO, FS: 'FRECCE' REGOLARI E GARANTITI TRENI PENDOLARI



Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia, in occasione dello SCIOPERO del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21 di oggi (giovedi' 24 ottobre) alle ore 21 di domani (venerdi' 25 ottobre) - in adesione a uno sciopero generale. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalita' dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sara' assicurato, spiega sempre una nota, il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino.



Garantiti tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilita' del sito web trenitalia.com, l'account twitter @fsnews_it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.