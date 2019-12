Milano, via Brioschi: Cassazione conferma 30 anni per Pellicanò

Confermata in via definitiva la condanna a 30 anni per Giuseppe Pellicano', il pubblicitario accusato di strage e devastazione per aver causato l'esplosione del suo appartamento in un palazzo di via Brioschi, a Milano, nel giugno 2016. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati contro la sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Milano aveva inflitto all'imputato 30 anni di reclusione, rivedendo cosi' la condanna all'ergastolo disposta nel processo di primo grado. Nell'esplosione morirono l'ex compagna di Pellicano', Micaela Masella, e una coppia di vicini di casa, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi. Rimasero invece gravemente ferite le due figlie dell'imputato. A ricorrere in Cassazione, oltre alla difesa di Pellicano', era stata anche la procura generale di Milano, la quale contestava la riduzione di pena ottenuta in appello dell'imputato