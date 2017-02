Milano, viabilità: riapre il raccordo tra Tangenziale Est e Svincolo Corvetto



Riapre domani, sabato, alle 10 il raccordo autostradale tra la tangenziale Est e piazzale Corvetto. Dopo qualche giorno di lavori i tecnici ripristinano la viabilità su due corsie con limite di velocità a 30 km/h. Grazie anche alla collaborazione con Serravalle e Società Autostrade, il Comune di Milano, spiega l'amministrazione in una nota, riapre uno svincolo nevralgico per la mobilità e pone fine ai disagi per gli automobilisti e le aree urbane limitrofe di Rogoredo, Corvetto e di San Donato. Si tratta di una soluzione provvisoria, in attesa del ripristino definitivo della strada normalmente a tre corsie, segnata in giallo come area di cantiere, con limite a 30 km/h.



"Lavori a tempo di record per limitare i disagi - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente -. Riapriamo due corsie e raccomandiamo agli automobilisti di rispettare il limite di 30 Km/h per la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Il raccordo resta un'area di cantiere in attesa del ripristino definitivo".