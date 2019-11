Milano, vigilante travolge e uccide motociclista e poi si spara

Tragedia a Milano attorno alle 4 di notte: una guardia giurata di 30 anni ha travolto e ucciso un motociclista e poi si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. I fatti si sono svolti all'incrocio tra via Emilia e viale Piceno. Secondo quanto ricostruito dal 118, il 30enne, una volta accortosi delle drammatiche condizioni del 65enne che aveva investito, si è sparato. Per entrambi non c'è stato nulla da fare