Milano, violentata dal branco con droga dello stupro: 3 arresti

Violenza sessuale: narcotizzarono ragazza, 3 arresti

La portarono in un pub, la drogarono e la stuprarono in gruppo per ore nella notte tra il 13 e il 14 aprile: l'altro ieri le ordinanze di custodia cautelare sono state confermate dal gip. Gli abusatori sono un uomo di 48 anni, un 28enne e un 22enne italiani, di cui i primi due risultano recidivi per reati di violenza sessuale. La giovane, di 23 anni, si e' fidata dell'amico - il piu' adulto dei tre - e ha seguito il gruppo in un pub.

Li' per tre volte le sono state versate benzodiazepine nel bicchiere. Una volta persi i sensi e la memoria la giovane e' stata portata in un appartamento in Porta Romana, non lontano dal pub, e per diverse ore e' stata abusata. I ricordi della ragazza, secondo quanto riportati dagli inquirenti, erano confusi ma al mattino dopo si e' svegliata con dolore anale e con un'unica immagine: le sue urla mentre diceva "Basta, basta". Dalle analisi del sangue che le sono state fatte i livelli di droga che aveva in corpo erano quattro volte superiori al consentito. Dagli stessi rilievi sono anche emersi i Dna di due dei colpevoli: la prova regina che li ha incastrati.