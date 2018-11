Milano, voragine sul ponte di via Fantoli: strada chiusa, traffico in tilt



Nella tarda mattinata di oggi si è aperta una voragine sull'asfalto in via Fantoli, in zona Mecenate. Il transennamento della zona ha causato la chiusura del ponte all'altezza di via dell'Aviazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'allarme è scattato verso le 12. Non risultano feriti. Per permettere i lavori stradali i mezzi di superficie Atm della linea 88, tra viale Ungheria e via dell'Aviazione, sono stati deviati in entrambe le direzioni.