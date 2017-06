Milano: vuole frenare, ma sbaglia pedale: 85enne investe tre passanti



Investite tre persone stamani alle 9.30 da un 85enne a bordo di una Audi A3, in via Melchiorre Gioia nessuno è in gravi condizioni, le vittime hanno 43, 45 e 47 anni.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Locale e il 118, nell'incidente sono rimaste coinvolte anche una macchina parcheggiata e una moto.

È in prognosi riservata una delle tre persone ferite stamani in via Melchiorre Gioia, investite da un'auto guidata da un uomo di 85 anni. Una donna di 43 anni italiana, pedone, è stata soccorsa in codice rosso al Niguarda con una frattura ad una gamba, un trauma toracico e un trauma cranico. È in prognosi riservata. L'altra donna investita, di 47 anni, è stata soccorsa in codice giallo al Fatebenefratelli come anche il ciclista di 45, entrambi hanno riportato ferite più lievi. L'investitore, 85enne, ha rifiutato le cure.