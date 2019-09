Il campo rom di via Bonfadini (foto: Federica Giordani)

Milano,blitz in campo ROM, trovate due macchine rubate

Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano. Le operazioni sono iniziate alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenuti circa 80 uomini e un elicottero. Sono stati controllati tutti gli appartamenti, ma solo nell'area comune è stata trovata una pistola, in cattivo stato di conservazione, e probabilmente rubata. Tra la refurtiva recuperata due macchine che sono state consegnate ai proprietari e 20 targhe di veicoli. I militari hanno anche scovato allacci abusivi. Non c'è stata nessuna denuncia né arresto, proprio perché il tutto è stato trovato nell'area comune ed è quindi complicato riuscire a capire chi sia il colpevole. Le operazioni si sono concluse alle 8 del mattino.