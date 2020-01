Milena Santerini coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo

Milena Santerini è la coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo scelta dal governo alla vigilia del Giorno della Memoria.



L'annuncio sulla Santerini, docente dell'università Cattolica e vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah ed ex deputata, è arrivato con un tweet del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed è stato subito salutato con favore, come un "segnale importante nella lotta all'antisemitismo in Italia" dalla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni.