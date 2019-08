Militare avvista pantera a Cremona, ora si cerca il felino

Una pantera scorazza libera nel cremonese. Ieri mattina alle 10,30 un 41enne militare in servizio presso il Decimo Reggimento Genio Guastatori della Col di Lana ha dato l'ultimo allarme. L'uomo stava percorrendo la ciclabile in periferia a Cremona ed ha incrociato la pantera. Il militare spaventato ha allertato subito i carabinieri. Del caso si sta occupando la Prefettura, la Polizia provinciale e il Corpo Forestale dello Stato. Tanto e' bastato per far scattare le procedure di emergenza e i sopralluoghi a caccia del felino.