Militare ferito: l’aggressore resta in carcere con l’accusa di terrorismo



Il gip di Milano Natalia Imarisio ha convalidato l'arresto di Mahamad Fathe, il 23enne yemenita che ha ferito con delle forbici un militare alla stazione Centrale di Milano. Il giovane ha rifiutato di comparire davanti al gip per l'interrogatorio di convalida, non motivando il suo diniego. Il giudice ha confermato le accuse di tentato omicidio aggravato dalle finalita' terroristiche e violenza a pubblico ufficiale, sottolineando i pericoli di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove.