MillionDay: gioca un euro e vince un milione ad Abbiategrasso

MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica porta fortuna nel Milanese: venerdì 23 novembre è stata una giornata particolarmente fortunata per un giocatore di Abbiategrasso, in provincia di Milano, che ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente nell’estrazione di venerdì 23 novembre sono stati: 4, 13, 17, 19, 55.Dal giorno del lancio, il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 93 milioni e 200mila euro, con oltre 11.500 vincite da mille euro.