Mimmo Jodice a Vistamarestudio

“Tutto il mio lavoro poggia su un inoppugnabile principio: la fotografia è una forma d’arte.” Cosi Mimmo Jodice (Napoli, 1934), uno dei grandi nomi della fotografia, descrive la fotografia che, ancora a volte, viene associata in maniera limitata solamente ad una tecnica volta a riprodurre la realtà. L’artista partenopeo è stato protagonista nel dibattito culturale che ha portato all’ affermazione e al riconoscimento della fotografia italiana anche in campo internazionale.

La mostra Open City/ Open space, curata dall’americano Douglas Fogle, è la prima personale nella galleria Vistamarestudio di Milano.

L’esposizione di 24 opere vintage ripercorre le prime sperimentazioni con la fotografia e il primo tentativo di “guardare” a una Napoli tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta.

Il titolo della mostra Open city/ Open space riprende l’espressione del 1962 di Umberto Eco “Opera aperta”, per indicare un’opera che si presta a diverse interpretazioni e non fine a se stessa. Nel caso della fotografia di Jodice le prime sperimentazioni non hanno un intento documentaristico, ma sviluppano una poetica sperimentale d’avanguardia. Nell’opera intitolata Frattura del 1971 la lacerazione evidenzia il lato materico del supporto fotografico e della carta permettendo a chi osserva la fotografia, di entrare dentro e dietro l’immagine. Diverse fotografie esposte ritraggono la Napoli degli inizi degli anni Settanta: immagini delle feste popolari, come Il volo dell’angelo di Giugliano; manicomi. In particolare l’Ospedale psichiatrico “Leonardo Bianchi”; a quartieri popolari come il rione Sanità e il rione Traiano. In queste immagini di vita quotidiana i soggetti sono in perfetto equilibrio formale con l’ambiente. Le opere sottolineano anche un’importante indagine sociale che denuncia la miseria, la violenza, l’oppressione, la situazione del Meridione che si può estendere alla condizione umana di quegli anni.

Sebbene queste opere di Mimmo Jodice siano per alcuni meno conosciute, sicuramente sono di grande importanza sia dal punto di vista della sperimentazione che sociale, due aspetti apparentemente distanti tra loro che qui trovano la loro perfetta armonia.

Vistamarestudio

9 settembre – 9 novembre 2019

Martedì– sabato, ore 10.00 – 19.00

Viale Vittorio Veneto 30