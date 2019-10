Minacce social: 'Ti veniamo a prendere'. Fermati 5 bulli minorenni a Varese

La Polizia di Varese ha fermato cinque minorenni tutti con una eta' tra i 13 ed i 15 anni dopo la denuncia di una mamma preoccupata per le minacce subite dal figlio sui social. E' accaduto a Varese citta' dove due dei cinque ragazzi, tutti studenti, sono stati denunciati per minacce aggravate. Il ragazzo preso di mira dai bulli aveva paura di una spedizione punitiva da parte del gruppetto che aveva postato anche la frase "ti veniamo a prendere". Le minacce duravano da mesi e i bulli indossavano la maschera di Anonymous mentre esibiva un coltello con la frase "ti veniamo a prendere", corredata da emoji a forma di bombe e coltelli. Gli agenti hanno quindi individuato i cinque e li hanno portati in questura denunciandoli.