Minacciano il vigilante del supermercato con una siringa: "E' infetta"



Hanno cercato di passare le casse di un supermercato in viale Umbria a Milano. Quando un addetto alla sicurezza ha cercato di fermarle lo hanno insultato e minacciato con una siringa a loro dire infetta e sono scappate.



L'uomo è pero' riuscito a bloccarle alla fermata della metropolitana dove sono arrivati gli agenti della Volante che le hanno arrestate. Sono finire in carcere per rapina impropria due ragazze italiane di 22 e 27 anni.