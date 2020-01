Mind, 20 monopattini elettrici per circolare gratis nell'area

MIND punta sulla mobilità sostenibile con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale per una mobilità a basso impatto ambientale che privilegi il trasporto elettrico in tutte le sue forme. In questa direzione Arexpo ha siglato un accordo con Circ che mette a disposizione gratuitamente dei lavoratori presenti a MIND e ai visitatori 20 monopattini elettrici, numero destinato ad aumentare in futuro, che potranno circolare liberamente all’interno dell’area. I monopattini hanno una autonomia 45 Km, luci al Led, localizzatore Gps e si ricaricano completamente in 4 ore. Per utilizzare i monopattini è sufficiente scaricare l’applicazione gratuita Circ.

“Mobilità sostenibile, smart city, risparmio energetico per una qualità della vita e dell’ambiente sempre migliore -spiega Igor De Biaso, amministratore delegato di Arexpo- sono alla base del progetto di MIND che Arexpo è impegnata a sviluppare. Per questo abbiamo deciso di offrire a chi lavora e ai visitatori della nostra area la possibilità di muoversi liberamente con dei monopattini elettrici che sono adattissimi ad un luogo destinato all’innovazione e al futuro. E’ una scelta che indica la rotta che intendiamo seguire per rendere MIND un luogo sempre più orientato al futuro”.

Per Matteo Corasaniti, direttore operations di Circ "MIND è un polo di innovazione molto radicato dove pensiamo sia strategico investire. Crediamo che i lavoratori, gli ospiti e, più in generale, i cittadini possano muoversi con più facilità ed efficienza energetica tramite il nostro servizio."