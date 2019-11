Mind district: 55 aziende per l'ecosistema di innovazione con Lendlease

Lendlease, Gruppo leader nel real estate, infrastrutture e asset management e nella rigenerazione di aree urbane, ha presentato sabato 16 novembre la nuova fase di Mind Milano Innovation District. Si è tenuto un incontro a porte chiuse alla presenza delle istituzioni governative nazionali, Regione Lombardia e Comune di Milano a cui hanno preso parte il Politecnico di Milano, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e ospiti internazionali tra cui la University of California, MaRS Discovery District, Waterfront Toronto, insieme a Lendlease, Arexpo, le funzioni pubbliche Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Istituto di Ricerca Human Technopole e Fondazione Triulza.

Le prime 55 aziende sperimenteranno a MIND Milano Innovation District progetti di innovazione tecnologica, scientifica e digitale con una metodologia innovativa e collaborativa, il “Federated Innovation Model”, che unisce l’open innovation a quella più tradizionale delle aziende.Le aziende, porteranno a Mind i propri team di innovazione e ricerca all’interno del sistema che raccoglierà eccellenze nazionali e internazionali tra grandi, piccole e medie imprese. Queste beneficeranno di un luogo di interscambio che garantirà la proprietà intellettuale e, allo stesso tempo, contribuiranno attivamente alla nascita e allo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione di Mind.

Le aziende avranno a disposizione, a partire dalla metà del 2020, oltre 600 postazioni all’interno del Mind Village (in corso di definizione e sviluppo). Dal 2023 saranno invece realizzati gli edifici definitivi nell’area ovest di Mind (Westgate) la quale, complessivamente, avrà a regime una superficie di 200 mila metri quadrati e costituirà il primo sviluppo della parte privata di Mind.Gli accordi annunciati oggi si contestualizzano nell’ambito delle iniziative di sviluppo dei due principali driver di MIND: “Cities of the Future”, riunisce i progetti e le iniziative che saranno realizzate per cogliere le sfide tecnologiche, digitali e sociali dove sono protagoniste le città del futuro, le professioni e le nuove generazioni; “Future of Health” , i progetti e le iniziative che saranno sviluppati a Mind per promuovere l’innovazione nei settori dell’agroalimentare, della nutrizione e delle scienze per la vita.

Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease, ha commentato: «Siamo felici di accogliere in MIND le prime aziende che si uniscono allo sviluppo del distretto in cui già operano Lendlease, Arexpo, Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Istituto di Ricerca Human Technopole e Fondazione Triulza. I primi firmatari dei protocolli di intesa riflettono una moltitudine di eccellenze nazionali e internazionali, che include grandi corporate internazionali, PMI, startup, istituzioni e potenziali partner fornitori di servizi. Queste aziende – equamente distribuite sulle due direttrici della innovazione di MIND: Lifescience e Cities of the Future – rappresentano il punto di avvio di un ecosistema dell’innovazione che consentirà di far progredire i singoli condividendo risorse e infrastrutture. Non possiamo che essere orgogliosi per questa testimonianza concreta dell’interesse verso MIND, che ha l’ambizione di diventare un luogo centrale in Europa in cui l’innovazione sarà al servizio delle grandi sfide del futuro.Come Lendlease, l’impegno è quello di creare e facilitare le connessioni tra tutti i soggetti, per dare vita a un luogo in cui la contaminazione tra progetti e idee possa generare delle opportunità reali e concrete per tutti. A partire dal 2020, l’ecosistema diventerà operativo, con l’insediamento delle prime aziende sul sito e l’avvio dei progetti di innovazione».

In qualità di sviluppatore della parte privata, Lendlease sta contribuendo alla realizzazione di Mind insieme ad Arexpo e alle funzioni pubbliche Ospedale Galeazzi, Università degli Studi di Milano, Istituto di Ricerca Human Technopole e Fondazione Triulza con l’obiettivo di realizzare uno dei maggiori distretti dell’innovazione in cui diversi soggetti – imprese, mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, start-up, incubatori e acceleratori – convergeranno per scambiare e condividere risorse, conoscenza e tecnologie, per favorire l’incontro tra eccellenze internazionali.