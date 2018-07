Mind, maggiori poteri ad Arexpo. Pd: "Ok ma trasparenza"

Mind, anche il gruppo regionale del Pd ha votato in consiglio a favore del conferimento dei poteri di stazione appaltante ad Arexpo dopo l’accoglimento di un ordine del giorno firmato proprio dai dem a garanzia della massima trasparenza e correttezza, anche attraverso un rapporto stretto con Anac. Il provvedimento è passato con 63 voti favorevoli, nessun contrario e dieci astenuti.

“Il nostro sostegno a Mind è convinto – dichiara il capogruppo Pd Fabio Pizzul - e lo dimostriamo anche con il voto favorevole al conferimento di maggiori poteri ad Arexpo nonostante i dubbi, che rimangono, per come la giunta regionale ha gestito questo passaggio. Alla Regione chiediamo di mantenere l’impegno per lo sviluppo di un progetto strategico per la ricerca in Italia, e auspichiamo che i prossimi passaggi siano improntati a maggior chiarezza e rigore, come abbiamo sottolineato anche con il nostro ordine del giorno, approvato dall’Aula. Ci chiediamo ora quali saranno le intenzioni del nuovo governo, se confermerà l’impegno dei governi precedenti o farà prevalere logiche diverse. Il mancato sostegno a Mind sarebbe un brutto segnale per la Lombardia.”