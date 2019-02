Il Ministro Centinaio inaugura BIT. Taglio del nastro domenica 10 febbraio

Tutto pronto per il taglio del nastro di Bit 2019, a fieramilanocity da domenica 10 febbraio a martedì 12 febbraio. La cerimonia di apertura, prevista per domenica, alle ore 11.30 al Livello 2 del MiCo - fieramilanocity, vedrà la partecipazione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.

In attesa del taglio del nastro che vedrà la presenza di numerose autorità nazionali ed internazionali il Ministro Centinaio ha dichiarato: “Il turismo rappresenta uno degli aspetti che rende l’Italia unica rispetto alle altre nazioni per le bellezze culturali e storiche che la caratterizzano. Il nostro Paese è la quinta potenza turistica nel mondo, un dato sicuramente importante, ma si può e si deve fare di più: una rampa di lancio per crescere principalmente sotto il punto di vista della promozione e della considerazione che hanno i turisti, italiani e stranieri, di noi”.

Il Ministro ha poi voluto sottolineare il valore della Borsa Internazionale del Turismo, che quest’anno conta circa 1.300 espositori in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo. “In questo contesto – aggiunge Centinaio – la Bit rappresenta un evento importante per presentare la straordinaria offerta turistica del Bel Paese, una vetrina per far conoscere al mondo la bellezza dell’Italia e la sua ricchezza culturale, nonché un osservatorio privilegiato sull’intero comparto. La nostra offerta turistica non ha eguali al mondo e il compito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da me guidato sarà soprattutto mirato a individuare una visione strategica di ‘Brand Italia’ che racconti il legame tra cibo, territorio, patrimonio ed eccellenze creative del nostro Paese. Questo brand globale potrà definire in modo univoco il lifestyle e il ‘saper fare’ italiano ed accrescere, in definitiva, la competitività turistica dell’Italia”.