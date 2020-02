Ministro Luciana Lamorgese riceve premio Excellent 2020

"Da prima donna Prefetto di Milano a Capo del Viminale, Luciana Lamorgese porta avanti il suo mandato fedele ai valori che l'hanno sempre ispirata, prodigandosi, in particolare, per l'integrazione della diversita' e per la sicurezza dei cittadini", questa la motivazione con la quale questa sera e' stata insignita del Premio Excellent 2020 Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno. La cerimonia di consegna del Premio Excellent 2020 si e' tenuta a Milano, all'Hotel Principe di Savoia. Il prestigioso riconoscimento, quest'anno giunto alla venticinquesima edizione, ideato dall'editore Mario Mancini e promosso dal magazine MasterMeeting, e' riservato a imprenditori e manager del turismo e dell'ospitalita', ma anche a personalita' di primo piano del mondo della politica, dell'economia, della cultura, dello sport e della solidarieta' che si distinguono per il loro contributo alla valorizzazione e alla promozione del brand Italia nel mondo. In questa edizione, oltre al Ministro dell'Interno, Lamorgese, hanno ricevuto il Premio il giornalista Vittorio Feltri, il regista, Giuseppe Tornatore e il Presidente di ENIT, Giorgio Palmucci, Presidente ENIT. Novita' della venticinquesima edizione e' il Premio Excellent 2020 per l'ambiente, assegnato quest'anno ad Accor, realta' del mondo alberghiero particolarmente impegnata sul fronte dell'ecosostenibilita'. Mentre l'Excellent per la ristorazione di qualita' va a due grandissimi: Antonio e Nadia Santini, del Ristorante Dal Pescatore, Santini di Canneto sull'Oglio (Mantova).