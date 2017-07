Minniti-Majorino: scintille sull'immigrazione alla Festa del Pd

Marco Minniti, Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino alla Festa metropolitana del Pd Milano

Non sono mancate scintille al confronto sul tema dell'immigrazione tra il ministro Marco Minniti e gli assessori Carmela Rozza e Pierfrancesco Majorino tenutosi alla Festa metropolitana del Pd milanese ieri sera.

"Dalle parole si deve passare ai fatti - ha esordito Majorino-, occorrono risposte efficaci. Serve un grande progetto per l’integrazione, che è colpevolmente mancato". Su Ius Soli e Bossi-Fini, l'assessore ha aggiunto: "Lo ius soli lo dobbiamo fare. Non accetto l’allungamento dei tempi nella logica del consenso. La legge Bossi-Fini, invece, ha creato una stortura: non c’è nessun canale per far sì che i migranti possano entrare legalmente in Italia. Risultato: fanno tutti, sbagliando, richiesta di asilo politico e poi molti di loro diventano persone senza fissa dimora. Bisogna avere il coraggio di affrontare il tema. Non si può dire solo che bisogna rimpatriare tutti gli illegali, perché sappiamo bene che ciò non può avvenire".

Dopo aver informato la platea dell'avvenuto rimpatrio del guineiano che ha accoltellato un agente di Polizia in Stazione Centrale, Minniti ha replicato sulla Bossi-Fini: "Abbiamo 25 navi che portano migranti sulle nostre coste, se oltre ai flussi illegali aprissimo ai flussi legali temo che qualcuno chiamerebbe il 118. L'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione. Il Pd deve tenere insieme il diritti chi è accolto e il diritto di chi accoglie". Sostanziale unità di visione, come riporta il quotidiano Il Giorno, sullo Ius Soli, "che non centra nulla con l'immigrazione illegale".

Rozza ha aggiunto: "Noi non possiamo parlare di accoglienza se non la colleghiamo alla sicurezza. Chi non rispetta le regole non lo dobbiamo lasciare in giro per la città. Con chi viene qui a delinquere non possiamo essere buonisti e tolleranti. La modifica della legge Bossi-Fini? Sì, ma con i centri per i rimpatri. Io divido la gente tra persone perbene e delinquenti. Coloro che delinquono li devo poter rimpatriare e far delinquere a casa loro".