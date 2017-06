Mirabelli "bacchetta" Beppe Sala: "Valutazioni su elezioni affrettate"

franco mirabelli pd

Le parole di Beppe Sala hanno fatto scalpore, dopo le amministrative. Il sindaco di Milano ha spiegato che "il voto di domenica indica che la strada del centrosinistra per sconfiggere Maroni è una strada difficile". Ora il senatore Franco Mirabelli interviene sul tema e dice: "Dopo le amministrative di domenica che hanno coinvolto tanti comuni lombardi e del nord credo sia insufficiente, come si sta facendo, come ha fatto ieri anche Beppe Sala, proiettare immediatamente e semplicemente quei risultati in prospettiva futura, guardando alle prossime regionali o alla futura legge elettorale", scrive Mirabelli.

"Penso che, mai come questa volta, la qualità politica e complessiva del risultato di questa tornata sarà determinato, soprattutto al nord, da come finiranno i ballottaggi - continua Mirabelli - Lo dico perché è chiaro che se dalle urne domenica 25 si registrerà una affermazione del centrodestra saremo in presenza di alcuni dati che avrebbero portata nazionale. Innanzi tutto dopo molti anni una parte significativa del nord tornerebbe ad affidare alle istanze del centrodestra la soluzione della crisi sociale ed economica che ancora condiziona la vita di tanti. Questo dopo il fallimento che 5 anni fa ha segnato la crisi dello stesso centrodestra".

"Ma soprattutto - continua Mirabelli - questa volta deve essere chiaro che vincerebbe Salvini, un centrodestra a trazione leghista, vincerebbe l'opzione populista che specula sulle paure, agita l'immigrazione senza volerla governare, ha già dimostrato di non saper gestire alcun problema senza rompere solidarietà e regole di convivenza. La lega propone di chiudersi di fronte alla globalizzazione, la Lombardia e Milano in particolare dimostrano invece che aprendosi, assumendo la dimensione internazionale come un valore e non come un pericolo, si può crescere e migliorare la qualità delle città e della vita per i cittadini".

Franco Mirabelli torna poi a parlare del centrosinistra unito. "L'unità del centrosinistra si costruisce a partire da qui, da una idea di governo fondata su apertura, solidarietà, diritti, sicurezza: l'idea che ha guidato e guida l'azione positiva di tanti comuni governati insieme - spiega Mirabelli - Per queste ragioni tutto il centrosinistra, tutte le forze che non vogliono tornare indietro non possono ne devono considerare archiviato il dato di questo, pur limitato, test elettorale. Se tanti, troppi, elettori di centrosinistra, come ci dicono le ricerche, non sono andati a votare domenica perché poco motivati credo che a loro ci dobbiamo rivolgere perché al ballottaggio vadano ai seggi per premiare la buona amministrazione di questi anni ma anche per dire no a chi propone le ricette populiste e antieuropee che sono state sconfitte clamorosamente in Francia e in Gran Bretagna, le ricette della destra che oggi Salvini rappresenta".