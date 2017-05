franco mirabelli pd

Mirabelli (Pd): Non sottovalutare la presenza delle mafie al Nord



"La Procura di Milano ha chiuso un’inchiesta che ha fatto emergere come le mafie di fatto controllino anche esercizi commerciali importanti e società di vigilanza privata che, oltretutto, garantiscono anche la sicurezza a Palazzo di Giustizia. Non va, quindi, sottovalutata la presenza delle mafie al Nord". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia) intervenendo a Radio Lombardia.