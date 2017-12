Miscusi

Miscusi raddoppia a Milano: nuovo ristorante in Stazione Centrale



Seconda apertura milanese per il ristorante pastificio Miscusi: l'inaugurazione del nuovo locale in piazza San Camillo De Lellis, zona Stazione Centrale, è avvenuta il 30 novembre. Ideato da Alberto Cartasegna e Filippo Mottolese e definito “la start up della pasta”, il format Miscusi si fonda sul piatto tipico della cucina italiana, con preparazione a vista dalla trafilatura alla cottura fino al condimento e al piatto pronto, mantenendo l’artigianalità della produzione e garantendo la stagionalità delle materie prime. Tutte le farine scelte per la preparazione della pasta sono di origine italiana. Come riporta Pambianconews.com, anche la seconda location nasce in collaborazione con lo studio di architettura di Alexander Bellman Gruppo C14.