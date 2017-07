Miss Italia: in gara anche la brianzola Chiara Ricci, miss Trescore

Continua il tour Miss Italia 2017. Alla selezione regionale partecipa anche Chiara Ricci, brianzola di 23 anni, eletta Miss Trescore. Alta 1,75, occhi verdi, Chiara ama leggere, si interessa di moda, di cinema e di teatro. Dopo aver sfilato - scrive Radiolombardia.it - si è esibita recitando un monologo di Roberto Benigni sull’amore e la felicità. Maturità classica, la giovane studentessa frequenta il quarto anno di Giurisprudenza ed ha ormai completato gli esami. Ad iscriverla al concorso di Miss Italia è stata la sorella Cristina e lei, alla prima partecipazione, ha vinto il titolo che le ha consentito di accedere alle selezioni della Lombardia.



Chiara Ricci in breve



Il colore: verde.

Il luogo: Varenna sul Lago di Como.

La città: Milano per il suo dinamismo, Roma per la bellezza ed il clima.

Il libro: Sognavo l’Africa di Kuki Gallmann.

Il film: La vita è bella di Roberto Benigni. L’attore: Bradley Cooper (straniero) e Marco Giallini (italiano).

L’attrice: Marion Cotillard (straniera) e Cristiana Capotondi (italiana).

Il regista: Paolo Genovese (Tutta colpa di Freud, Perfetti sconosciuti).

Il brano musicale: La notte dei desideri di Lorenzo Jovanotti. Lo spettacolo teatrale: “Piccole donne ovvero la storia di Meg, Jo, Beth e Amy”, scritto e diretto da Michele Di Francesco

La frase: “La vita è ciò che ti accade mentre sei tutto intento a fare altri progetti”, dello scrittore americano Allen Saunders, ripresa in una canzone di John Lennon, Beautiful Boy, dedicata al figlio Sean.

L’emozione: correre all’ora del tramonto vicino al mare, la mia nipotina che mi viene incontro ridendo e chiamando il mio nome. Come direbbe Vasco, sono un’inguaribile romantica, anche se non do nulla per scontato. La mia forza: i miei genitori e le mie tre sorelle.