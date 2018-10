MM, archiviate le accuse al capo della sicurezza delle case popolari

Completamente scagionato dalle accuse Armando Sozzi, ex capo degli ispettori di Mm per la quale ha curato tutta la sicurezza nelle case popolari di Milano tra il 2015 ed il 2017. L'uomo, che è ora stato immediatamente reintegrato nel suo ruolo alla guida dell'intera security aziendale, era stato accusato con una lettera anonima di appropriazioni indebite di oggetti trovati negli alloggi sgomberati. Accuse che erano state confermate da un altro ispettore ed avevano portato al processo, con Sozzi spostato ad altra mansione. Ma le indagini hanno portato il gip di Monza Susanna Lomazzi a condividere la linea del pm Roberta Amadeo e ad archiviare tutto. Non ci sarebbe stata dunque alcuna appropriazione indebita. E l'ispettore che lo aveva accusato? Nel frattempo è stato licenziato, perchè ha aggredito una donna abusando della propria qualifica. L'intera vicenda è stata raccontata oggi per il Corriere da Gianni Santucci. Che annota come sullo sfondo ci siano state anche le tensioni tra Sozzi ed MM da una parte, ed alcuni comitati e associazioni di inquilini dall'altra, per la nuova linea dura contro le occupazioni abusive inaugurata da quando Mm ha preso in carico il patrimonio edilizio popolare milanese, linea incarnata proprio dall'ex poliziotto Sozzi. Che ora torna in sella.