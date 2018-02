Gruppo Cap

Ato Città Metropolitana: "Acqua dei milanesi controllata, garantita, sicura"



L'acqua dei milanesi è controllata, garantita e sicura: lo chiarisce con una nota l'Ato Città Metropolitana di Milano. L'Ambito Territoriale Ottimale rappresenta il territorio nel quale viene organizzato e controllato il Servizio Idrico Integrato della città di Milano e interviene in merito ad alcuni studi condotti negli anni passati dall'Istituto Mario Negri, ripresi da alcuni quotidiani. "La notizia - spiega la nota - ha suscitato qualche confusione ed ingiustificata apprensione. ATO Città Metropolitana di Milano tiene a precisare che lo studio effettuato dall’Istituto riguardava le acque superficiali, i fiumi e le acque di prima falda che non sono destinate al consumo umano. La ricerca condotta dall’Istituto Mario Negri verteva su inquinanti generalmente diffusi sul territorio e ha dimostrato che le acque sotterranee utilizzate ai fini idropotabili sono risultate esenti dai nuovi composti presi in esame. L’acqua dei milanesi è controllata, garantita e sicura, pienamente conforme al D.L. 31 del 2 febbraio 2001".

"I dati della ricerca in oggetto, a cui MM SpA ha collaborato - prosegue la nota -, sono serviti alla società per indirizzare i propri controlli, finalizzati a prevenire e monitorare nuovi potenziali micro inquinanti così da anticipare quelle che potranno essere le prossime linee guida europee in tema di monitoraggio e controllo qualità delle acque destinate al consumo umano. Per quanto riguarda I depuratori di Milano, come certificato annualmente dagli organi di controllo (ARPA), essi scaricano costantemente acque trattate conformi a tutti i parametri di legge. In particolare le acque di scarico rispettano una delle normative più severe a livello mondiale per il riutilizzo delle acque, il DM 185/2003, rappresentando uno dei principali esempi positivi europei sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo".

A totale garanzia della qualità dell’acqua potabile distribuita, MM esegue nel corso dell’anno numerosi campionamenti di acqua per analizzare parametri chimico-fisici, chimici e microbiologici. Nel 2016 (dati Bilancio di Sostenibilità) sono stati effettuati 17.809 campionamenti sui quali sono stati analizzati un totale di 250.799 parametri. La percentuale di conformità è del 99,56%. In ragione di ciò, è possibile affermare che l’acqua di Milano è una delle migliori e più controllate d’Europa.