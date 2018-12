Mercoledì 12 dicembre dalle ore 9.30 (accredito ore 9.00) presso la Centrale dell'Acqua di Piazza Diocleziano, 5 si terrà il convegno "Il sottosuolo della città. Spazi nella Milano nascosta" promosso da AIM con il supporto di MM spa e la collaborazione di MM Academy.



Il convegno intende affrontare il tema dello studio degli ambienti e dei paesaggi ipogei della città e per attivare e discutere idee e progetti per la Milano sotterranea.



Il convegno ha il Patrocinio di: Fondazione Politecnico, INU, Ordine degli architetti, P.P.C della provincia di Milano, Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano.



Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 3 cfp agli Architetti. E' obbligatoria la prenotazione, i posti sono limitati.