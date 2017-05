M4, domenica 21 maggio "Open day" per scoprire come nasce la nuova metro

M4

Una giornata per scoprire come nasce la linea “Blu”, la nuova metropolitana di Milano: per vedere da vicino la talpa, ossia la Tbm che sta scavando le gallerie, oppure camminare lungo il mezzanino della futura stazione o, ancora, ascoltare le informazioni e le curiosità raccontate da ingegneri e tecnici quotidianamente impegnati nella costruzione di questa fondamentale opera per Milano.

Domenica 21 maggio, dalle ore 10 alle 18 si svolgerà infatti l’“Open day” di M4 dedicato al cantiere della stazione Susa. L’ingresso, libero previa registrazione con documento di identità (dalle ore 9:30), avverrà in gruppi di circa 25 persone. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Una novità particolare caratterizzerà questo terzo “Open day” di M4: nei giardini di viale Argonne, tra via Lomellina e via Cortona, oltre allo stand per registrarsi sarà presente uno spazio realizzato in collaborazione con il Gruppo LEGO: in attesa di entrare in cantiere, i piccoli costruttori potranno dare prova della loro creatività in un’area di gioco libero colma dei famosi mattoncini colorati.

È possibile anche registrarsi anticipatamente – entro le ore 15 di venerdì 19 maggio – scaricando il modulo dal sito www.metro4milano.it e inviandolo all’indirizzo info@metro4milano.it.