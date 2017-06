M4, dal 15 giugno per tre mesi modifica della mobilità in via Lanzone

Da giovedì 15 giugno, per circa 3 mesi, una modifica alla viabilità interesserà la zona di via S.Vittore-via Lanzone.





Per consentire lo spostamento di alcuni sottoservizi (fognatura, gas, acqua, etc.), infatti, il cantiere della stazione Sant’Ambrogio, nel tratto verso la Basilica, si attesterà all’incrocio tra via San Vittore e via Carducci.





Così, chiuderà al traffico il tratto di via San Vittore compreso tra via Carducci e via Lanzone (il passaggio pedonale resterà garantito).





Di conseguenza, il tratto di via Lanzone compreso tra tra S.Ambrogio e piazzetta Escrivà sarà accessibile solo a residenti, commercianti, mezzi di soccorso e taxi che dovranno seguire il seguente percorso per raggiungerlo: via De Amicis, piazza Resistenza Partigiana, via Cesare Correnti, via Caminadella (a doppio senso tra via Lanzone e via Novati), via Orazio, piazzetta Escrivà, via Lanzone (a doppio senso in direzione S.Ambrogio).





Contestualmente, il tratto di via Lanzone compreso tra piazzetta Escrivà e via Circo resterà accessibile a tutti ma per raggiungerlo sarà necessario seguire il seguente percorso: via De Amicis, piazza Resistenza Partigiana, via Cesare Correnti, via Camminadella, via Orazio, piazzetta Escrivà, via Lanzone (direzione Duomo).