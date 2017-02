MM spa, apre il nuovo sportello digitale del servizio idrico integrato

E’ stato presentato stamane alla stampa da MM il nuovo sportello digitale del Servizio Idrico Integrato che rappresenta la volontà della società di fare un salto di qualità nel rapporto con gli utenti e che diventerà, grazie ai servizi altamente innovativi offerti, ancora più semplice, trasparente e completo. Questo riunendo in unico punto, rispetto al passato, la possibilità di risolvere le varie problematiche

L'indirizzo sportellonline.mmspa.eu è dedicato agli amministratori di condominio e agli intestatari di utenze. Queste le informazioni e le pratiche a cui si potrà accedere:

- la registrazione allo sportello on line consentirà all’utente di avere a disposizione informazioni e funzioni personalizzate. In modo semplice e veloce, gli utenti potranno gestire le forniture e svolgere con autonomia e libertà le principali operazioni relative ai servizi offerti. Per effettuare la registrazione basterà seguire l’apposita procedura inserendo i dati richiesti nella maschera di autenticazione

- si possono registrare al portale i clienti intestatari di utenze non collegate a referenti, referenti di utenze (amministratori di condominio) e prospect, ovvero clienti potenziali. Le normali pratiche commerciali – dall’allaccio alla voltura, dalla gestione informazioni alle variazioni di contratto, ecc. – potranno essere effettuate in modo ancora più semplice e veloce grazie alla riorganizzazione dell’attività di sportello, alla semplificazione e alla ulteriore digitalizzazione delle procedure.

- il nuovo sportello online permetterà anche operazioni che finora era possibile svolgere solamente presso lo sportello fisico. Tra le nuove funzionalità: modulistica, contenuti informativi, contatti a disposizione nella sezione “Come fare per”; FAQ: ampia lista di risposte alle domande più frequenti; unico accesso per gli amministratori di condominio per tutte le utenze amministrate; nuovo contratto, cessazione/subentro e voltura; richiesta di verifiche tecniche sul funzionamento del contatore e sul livello di pressione; comunicazione autolettura e storico consumi; richiesta e revoca bolletta via mail. Ristampa bollette; nuovo allacciamento acqua potabile/fognatura; modifica allacciamento acqua potabile; denuncia scarichi produttivi/approvvigionamenti autonomi; richiesta e revoca domiciliazione bancaria ; live chat: operatori disponibili da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,15 alle 16,15. Sabato dalle ore 8,15 alle 12,15



Come recita la nota di MM, Lo sportello on line rientra tra gli obiettivi che l’azienda ha per migliorare la relazione con le persone, rappresenta un salto di qualità nella gestione con l’utenza. La nuova dimensione documentale di MM accoglie la sfida della dematerializzazione, semplificazione e, non ultimo, di risparmio di spesa e rappresenta sicuramente un passo in avanti nel lungo percorso di digitalizzazione. Lo sportello è parte integrante di un processo articolato che prevede anche il call center gratuito e la realizzazione di totem virtuali per le transazioni e il reperimento di documenti amministrativi da altre sedi rispetto a quella centrale. Rappresenta un approccio multi canale nella gestione dell’utenza.

“Al centro dei servizi ci deve essere il cittadino”, hanno dichiarato Davide Corritore e Stefano Cetti, Presidente e Direttore Generale di MM Spa. "La digitalizzazione dei procedimenti ammnistrativi che riguardano il Servizio Idrico consente nuove modalità di comunicazione e interazione proprio con lui con la realizzazione di un unico punto di accesso”.

“Il nuovo sportello on line rappresenta un ulteriore canale di interazione con i nostri utenti del Servizio Idrico", ha dichiarato Nicola Rivezzi Direttore Information Technology di MM SpA”, che potranno svolgere le pratiche via web, senza doversi spostare nei nostri uffici. E’ un altro passo nel percorso di trasformazione digitale di MM”.