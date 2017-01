MM Spa: apre un nuovo sportello per gli inquilini delle case popolari

MM SpA comunica che, da lunedì 23 gennaio, in Via Borsieri , 4 sarà attivo un nuovo sportello dedicato agli inquilini della case popolari che si aggiunge alle 4 filiali e allo sportello in Piazzetta Capuana già attive da tempo.

L’ufficio avrà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.

Si ricorda che, negli sportelli, l’utente viene ricevuto solo previo appuntamento da richiedere al numero verde 800013191

Sempre in Via Borsieri, 4, dal 12 dicembre scorso, è attivo il nuovo punto Acqua di MM Spa. L’obiettivo di servire la città in una zona più centrale, maggiormente servita da mezzi pubblici di trasporto e di unificare il più possibile i luoghi di offerta per i servizi ai cittadini.