MM Spa: nuovo format: 8 incontri per comprendere la città che cambia

MM SpA ha varato un format esclusivo che ha per nome: ‘Vox in the city’. Si tratta di conversazioni a due, nella modalità cocktail party speech, della durata di circa 30 minuti circa.



Il modello permette, in orario pre serale, di avvicinare persone differenti per preparazione e censo a temi importanti, legati alla nostra gestione di beni comuni (acqua – casa – mobilità).



Il filone che MM intende promuovere è quello delle ‘voci protagoniste nella trasformazione urbana’, tra consapevolezza del ruolo pubblico e confronto sociale. L’attitudine al dialogo e all’informazione alla cittadinanza, tipica di un’azienda come la nostra, viene così valorizzata e incalzata da interventi importanti di nomi noti del panorama nazionale.



Tutti gli incontri, che saranno otto tra giugno ed ottobre, si terranno presso il Swiss Corner di Piazza Cavour, Via Palestro 2 Milano, dalle ore 17.45 alle ore 19. Il tema del primo incontro giovedì 8 giugno sarà: “Social media tra reputazione e servizio: come tradire la fiducia del cittadino e vivere felici” e sarà tenuto da Alberto Stracuzzi, Customer Intelligence Director - Blogmeter



Alberto Stracuzzi - Classe 1970, ho iniziato questo lavoro nel lontano 1995 e da allora ho intersecato quasi tutti i “mondi” della ricerca di mercato: prodotti, immagine di marca, text analysis e chi più ne ha più ne metta. Dico “quasi” perché la parte migliore di questo mestiere è che non si smette mai di studiare e di imparare. Anche come “parti in commedia” ne ho recitate parecchie: intervistatore nei colloqui in profondità, moderatore di focus group, data cruncher e pian piano responsabile di intere survey, infine Direttore di ricerca.