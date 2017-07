MM spa, terzo appuntamento di "Vox in the city" con Stefano Rolando

Stefano Rolando

Terzo appuntamento del format "Vox in the city" promosso da MM spa: allo Swiss Corner di piazza Cavour angolo via Palestro 2, dalle 17.45 alle 18.30, incontro con Stefano Rolando, docente universitario, uno dei massimi esperti di brandig pubblico. Si parlerà di “Milano: il suo nome, il suo cuore e la sua vocazione. Le città hanno una identità?”. Ingresso gratuito, a seguire aperitivo.

Stefano Rolando - Nato a Milano (20.2.1948), laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano, specializzato alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi. Docente, manager, comunicatore italiano. Professore universitario di ruolo e manager pubblico e privato, ha attraversato molteplici esperienze nei campi delle comunicazioni (giornalismo, editoria, televisione, cinema, pubblicità, comunicazione di impresa, comunicazione pubblica, telecomunicazioni) con radicamenti nell’impresa, nelle istituzioni, nel sistema universitario e nel campo delle fondazioni e dell’associazionismo civile.

Figura tra i primi sperimentatori e promotori della comunicazione pubblica in Italia (attivando come direttore generale a Palazzo Chigi dal 1985 al 1995 un presidio operativo e progettuale). Ha operato sull’aggiornamento e la modernizzazione dell’approccio di molti ambiti istituzionali in materia di comunicazione (tra cui le amministrazioni degli Esteri, dell’Interno, della Pubblica Istruzione, della Ricerca Scientifica, dei Beni Culturali, della Funzione Pubblica, della Giustizia). E’ tra i riconosciuti partecipanti del dibattito sulla materia in Europa, nella prospettiva soprattutto della democrazia partecipativa.



Negli ultimi anni ha particolarmente orientato studi e analisi nel campo del branding pubblico (identità competitiva), con una scrittura attenta anche ai temi della memoria, dell’identità nazionale e dei cambiamenti della politica.

Come presidente del Comitato Brand Milano sta operando – con il sostegno del Comune e del sistema universitario – per lo sviluppo del dibattito pubblico attorno all’evoluzione identitaria della città.

È stato anche tra i primi a progettare e gestire nel sistema universitario l’esperienza delle fondazioni di ricerca applicata e formazione. Svolge attività di impegno civile e culturale soprattutto attraverso reputate fondazioni (tra le quali la Fondazione Francesco Saverio Nitti di cui è presidente, la Fondazione Sandro Pertini e la Fondazione Paolo Grassi delle quali è membro degli organi sociali e scientifici).