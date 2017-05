Piano City: tre eventi targati MM spa nei cortili delle case popolari

Piano City Milano

Torna Piano City: alla kermesse partecipa anche MM spa, che promuove tre concerti che si terranno domenica 21 maggio nei cortili di alcune delle case popolari gestite dal gruppo: alle 11 nel cortile di via Bisnati 7 si esibisce Natalia Isabel Gonzalez, in un repertorio tra classica, contemporanea, tango e musiche originali. Alle 15 in via Barzoni 11 c'è Davide Montalenti, con brani da Busoni, Chopin, Debussy, Beethoven. Quindi, alle 19, Sasha Pushkin con due composizioni originali in via San Bernardo 48/50.