Presentato alla stampa il fumetto inedito realizzato per MM su Leonardo

MM SpA ha presentato alla stampa la pubblicazione di Comic&Science The Leonardo Issue, un albo a fumetti inedito rivolto agli studenti milanesi e a tutti gli appassionati della nona arte. Nel fumetto “Le cose portate dall’acqua”, scritto da Giovanni Eccher e disegnato da Giuseppe Palumbo che ha come racconto Leonardo da Vinci che è alle prese con un enigmatico delitto sui Navigli nella Milano degli Sforza.

“Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, con le moltissime iniziative multidisciplinari coordinate all'interno del palinsesto 'Milano Leonardo 500' promosso dal Comune, dimostrano come l'eredità di Leonardo continui a germogliare con nuove suggestioni e nuove modalità di espressione - afferma l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. All'intersezione tra creatività e ingegno, scienza e storia, questo albo, grazie al suo linguaggio grafico e all'intreccio accattivante, potrà diffondere, ancora, nuovi stimoli destinati a produrre nuove idee”.

“Innegabile il connubio tra Leonardo l’acqua e l’ingegneria. Questo legame” ha dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di MM SpA” porta la nostra società a celebrare, anche attraverso strumenti diversi, il genio che si è molto occupato di idraulica nella Milano del 1482. Capire come sia riuscito ad interagire con vari campi di esplorazione, è uno stimolo anche per chi come noi gestisce il servizio idrico, a guardare oltre quella che è la nostra mission originaria”.

Le cose portate dall’acqua è il titolo di uno scritto di Leonardo Da Vinci dedicato all’acqua. Nella sua curiosità inesauribile, Leonardo si occupò molto di idraulica, a partire dal suo arrivo nel 1482 a Milano, città dove l’uomo aveva rimodellato caparbiamente il fluire dell’acqua al servizio di una popolazione che già superava i 100.000 abitanti. E Leonardo osserva l’acqua, la studia a scopo ingegneristico, ma anche per riprodurla nei suoi dipinti, per capire le leggi che la governano, come interagisca con l’aria e i raggi della luce.

Nulla di più naturale che la città di Milano, per il tramite di MM – la società che gestisce il Servizio Idrico Integrato – gli dedichi in collaborazione col CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) questa edizione speciale di Comics&Science, la collana di CNR Edizioni dedicata alla comunicazione scientifica a fumetti e che negli ultimi anni ha visto la collaborazione di artisti del calibro di Silver, Zerocalcare e Leo Ortolani.

Il volume è arricchito da approfondimenti sulla storia di Milano, il rapporto speciale della città con le acque, il contributo di Leonardo da Vinci al suo sviluppo. Con scritti, tra gli altri, di Filippo del Corno (Assessore alla Cultura del Comune di Milano), Claudio Salsi (Direttore del Castello Sforzesco e curatore della mostra “Leonardo mai visto”), Stefano Polesello (ricercatore presso CNR-IRSA).

L’albo verrà distribuito in esclusiva agli studenti e a tutti gli interessati in occasione di MEETmeTONIGHT 2019, l’appuntamento annuale per diffondere la cultura scientifica tra i cittadini di tutte le età, che avrà luogo il 27 e 28 settembre ai Giardini Montanelli, e che per la prima volta vede la partecipazione di MM SpA - Centrale dell’Acqua.

Oggi contestualmente è stata inaugurata la mostra “Leonardo a Milano: Le cose portate dall’acqua” che permette di ammirare presso la Centrale dell’Acqua i disegni originali del fumetto inchiostrati e colorati da Giuseppe Palumbo.

Gli autori del fumetto

GIOVANNI ECCHER: È sceneggiatore di fumetti e regista per il cinema. Scrive regolarmente per BONELLI e ha firmato il documentario “Magnus – Il segno del Viandante”

GIUSEPPE PALUMBO: È uno dei più apprezzati disegnatori italiani. È stato uno dei disegnatori di Martin Mystèr e dal 2001 disegna Diabolik. Per Comic&Science ha creato Archimede 2.0