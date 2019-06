Vox in the City alla Centrale dell'Acqua, appuntamento da non perdere il 24

Riprendono gli incontri di ‘Vox in the city’, la fortunata serie di appuntamenti periodici che MM organizza per intervistare alcuni protagonisti della scena locale o nazionale. Il format collaudato è il cocktail speech che consente una interazione anche da parte del pubblico con gli autori coinvolti. Il secondo appuntamento di ‘Vox in the city’ è fissato per lunedì 24 giugno alle 18.30 con Stefano Bartezzaghi sul tema “I Luoghi Comuni. Linguaggi e orrori” alla Centrale dell’Acqua di p.zza Diocleziano 5, Milano.

I successivi incontri prima della pausa estiva sono:

8 luglio, con Pierfrancesco MARAN - Sim city, Giochiamocela tutta sul futuro della città

15 luglio, con Germano LANZONE - Ma solo il Milanese è imbruttito? Genesi di un prototipo che sono io

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, al termine verrà offerto un aperitivo.