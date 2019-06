Mobilità: Milano Serravalle sospende adeguamenti tariffari

Milano Serravalle sospende per altri sei mesi l'adeguamento tariffario, riconosciuto in sede ministeriale per l'anno 2019, sulle tangenziali milanesi. A comunicarlo e' la stessa azienda in una nota. Per tutto il 2019, pertanto, alle barriere alle barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest), Vimercate (A51 Tangenziale Est) e Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord) non verra' applicato l'adeguamento tariffario pari al 2,62%.