Mobilità: Painini (Confesercenti), bene AutoSvolta, favorire mobilità pedoni

Andrea Painini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Riparte AutoSvolta, un concorso a premi, un gioco a punti, ideato dall’Agenzia per la mobilità del comune di Milano, per favorire l’utilizzo di veicoli ecologici. La seconda stagione (la prima ha convinto 9000 persone a rottamare la vecchia e inquinante automobile) è dedicata a sostenere l’uso delle biciclette, dei mezzi pubblici e dei percorsi pedonali. Il progetto è realizzato in collaborazione con un gruppo di associazioni e imprese che mettono a disposizione premi e opportunità. E’ il caso di Confesercenti. “Abbiamo aderito a questo progetto – spiega Andrea Painini, presidente milanese di Confesercenti - perché crediamo che sia giusto e proficuo, anche per favorire lo shopping, invitare i milanesi a lasciare l’auto a casa. Chi si iscriverà all’app AutoSvolta potrà ottenere nei nostri negozi uno sconto del 5%. Camminare a piedi è un modo per riscoprire la città e permette un rapporto più maturo, più diretto anche con gli esercizi commerciali, in particolare quelli di prossimità. Confesercenti si batte per una città più vicina ai desideri e ai sentimenti dei milanesi e anche i provvedimenti del comune devono favorire un modo di vivere più rispettoso all’ambiente urbano”, conclude Painini. E le scelte del comune sembrano andare in questa direzione: nel nuovo Piano per la mobilità (in discussione a palazzo Marino) le zone 30 che prevedono l’ampliamento dei marciapiedi passano da 300mila a 500mila metri quadri. L’auspicio è che anche le strade dello shopping milanese (corso Buenos Aires, via Vigevano, via Orefici ecc.) possano dare spazio ai pedoni.