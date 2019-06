Mobilità sanitaria, Lombardia al primo posto per attratività e affidabilità

"L'eccellenza lombarda al servizio del Paese. La nostra regione si conferma al primo posto per attrattività e affidabilità sanitaria per pazienti provenienti da altre regioni. Questo per noi è motivo d'orgoglio". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia in merito alla pubblicazione degli indici di performance sanitaria a cura dell'istituto DemoskopiKa.

"Il nostro modello di cura e assistenza - aggiunge l'assessore - consente ogni anno a moltissime persone provenienti da tuttaItalia di coltivare una speranza di vita in più. Non si tratta di una contrapposizione fra Regioni, ma di rendere accessibili servizi di primo livello a chi ne ha più bisogno e sceglie difarsi curare in Lombardia". "Stiamo lavorando per rafforzare ulteriormente il nostro sistema- aggiunge - per potenziare soprattutto l'erogazione di cure salvavita e interventi ad alta complessità, per i quali nondevono e non dovranno esserci limitazioni. È una questione di civiltà: l'eccellenza socio sanitaria garantita ai cittadini lombardi è a disposizione di tutti, in piena attuazione delprincipio di libertà che qualifica a livello internazionale il nostro modello di welfare".