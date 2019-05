Mobilità sostenibile, Copying sceglie le vetture elettriche E-Vai

IMPRESE-LAVORO.COM Milano – Copying Srl, fornitore di servizi di gestione documentale in outsourcing da 40 anni, ha scelto il servizio Corporate di E-Vai, primo car sharing ecologico lombardo, per la gestione sostenibile della mobilità aziendale. Nata negli anni 70 come fornitore di fotocopiatrici e servizi di stampa Copying si occupa oggi, con una quarantina tra dipendenti e collaboratori, di servizi per la dematerializzare e la completa digitalizzazione di documenti cartacei e flussi di Aziende ed Enti. La sostenibilità ha un ruolo centrale nello sviluppo dell’azienda come dimostra anche la nuova sede totalmente in legno, con certificazione energetica A+, dotata di impianto fotovoltaico che fornisce 30 kilowatt di energia elettrica. Questa fonte energetica soddisfa tutti i bisogni delle attività produttive di Copying comprese la ricarica delle colonnine dei veicoli elettrici nel parcheggio aziendale.

Copying si è dotata di sette vetture completamente elettriche del servizio E-Vai Corporate, ottimizzando il proprio parco auto e riducendo l’impatto ambientale per le proprie esigenze di mobilità. I vantaggi sono anche a livello organizzativo perché queste vetture hanno libero accesso a ZTL e area C e possono essere parcheggiate gratuitamente su strisce blue e gialle, permettendo ai dipendenti di Copying di risparmiare tempo e denaro nelle trasferte lavorative. E-Vai fornisce assistenza completa, 24 ore su 24, per la gestione della vettura fornita all’azienda e assicura una rete di oltre 100 E-Vai point per la ricarica dell’auto in tutto il territorio lombardo.

Copying in un’ottica di welfare aziendale ha scelto di non immobilizzare le vetture fornite da E-Vai nel parcheggio aziendale ma di offrire ai dipendenti la possibilità di utilizzarle per scopi privati, al di fuori del proprio orario di lavoro. Sette dipendenti hanno accettato la proposta e sfruttano i vantaggi e la comodità dell’auto elettrica nella vita quotidiana, preferendo la vettura di E-Vai all'utilizzo della propria auto.

“La mobilità sostenibile è una partita vinta dal punto di vista ambientale ma anche finanziario.” sottolinea Mauro Vitiello, Amministratore Delegato di Copying “Non è una scelta che si prende solo per portare un risparmio alle casse dell’azienda ma ha dei benefici soprattutto dal punto di vista organizzativo che alle fine si traducono anche essi in aspetti finanziari” “L’impiego di auto elettriche condivise per il servizio aziendale e con il personale dell’azienda offre un modello virtuoso nella gestione della flotta aziendale.” commenta Augusto De Castro, Consigliere Delegato E-Vai. “Grazie al servizio E-Vai Corporate si raggiunge l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività produttive in un’ottica di Corporate Social Responsability e al contempo si ottiene uno strumento innovativo per migliorare il welfare aziendale”.