Moda al femminile e innovazione: le creazioni di quattro imprenditrici. FOTO

Moda al femminile e innovazione: le creazioni delle imprenditrici

(IMPRESE-LAVORO.COM) Dopo la fashion week milanese, oggi a Milano in Camera di commercio il convegno “Sfilata Innovazione", a Palazzo Giureconsulti e in mostra per un giorno presso "Yes Milano Tourism Space" le creazioni delle imprenditrici innovative: Melania Benassi, Fiorella Ciaboco, Caterina Maestro, Tina Zanaboni.

Sono 13 mila le imprenditrici nei settori della moda, inclusa produzione e commercio, su 93 mila in Italia con 32 mila addetti. Principale sedi d’impresa nel fashion femminile è Milano con 4.398 imprese e quasi 10 mila addetti. Moda, crescono le designer, +10% le imprese a Milano in un anno, +5% in Lombardia e +5% in Italia. Quattro imprese su dieci nella moda sono guidate da una donna, in Lombardia e in Italia. In Lombardia crescono le imprese femminili nella moda a Sondrio da 225 a 227 e tengono a Milano con 4.398.





Per Marzia Maiorano, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Promuoviamo l’innovazione per mantenere e rafforzare la nostra competitività in un settore importante come la moda”.





Secondo l'Assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive, Commercio, Moda e Design Cristina Tajani: “La creatività e la voglia di imprenditorialità declinate al femminile sono state capaci di farsi spazio in un comparto come quello della moda e del design, una volta ad appannaggio degli uomini, favorendo nuova occupazione e conciliazione senza che questa obblighi a tralasciare la genitorialità”.