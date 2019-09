Moda, al via la Fashion Week milanese all'insegna dello spirito green

Il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità. La lotta contro il global warming e l'etica green. La fashion week che si apre oggi a Milano viene inaugurata sotto il segno della sostenibilità e dell'internazionalizzazione e culminerà domenica sera nei Green Carpet Fashion Awards, gli Oscar della moda verde organizzati dalla Camera della moda e da Livia Firth che da tre anni si è fatta madrina e timoniere della rivoluzione green che sta abbracciando l'intera industria. L'evento si svolgerà nella cornice del Teatro alla Scala e celebrerà i traguardi raggiunti in materia di sostenibilità all'interno della filiera della moda e del lusso. Quanto alle sfilate, si parte oggi, con Benetton che presenta la primavera-estate 2020 disegnata da Castelbajac negli spazi della piscina comunale Cozzi. In serata l'inaugurazione del Cnmi Fashion Hub. Il calendario della fashion week entra poi nel vivo domani, con le passerelle di Prada, Arthur Arbesser, Peter Pilotto, Alberta Ferretti, N.21 e Jil Sander. Giovedì sarà invece Max Mara ad aprire la giornata seguita da Emporio Armani, che sfilerà in via Bergognone. E poi ancora, nella stessa giornata, Fendi, Genny, Luisa Beccaria, Bottega Veneta e Moschino manderanno in pedana la loro donna. Spazio anche a Tod's, Sportmax, Antonio Marras e Versace nella giornata di venerdì, mentre sabato ad aprire le danze penserà Salvatore Ferragamo nella suggestiva location della rotonda della Besana. In passerella nella stessa giornata saliranno poi Gabriele Colangelo, Cividini, Msgm, Ermanno Scervino, Giorgio Armani, Stella Jean e Missoni. Gran finale domenica con i nomi di Drome, Boss, Laura Biagiotti e Gucci, che chiude il calendario nel quartier generale di via Mecenate, 77.