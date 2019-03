Modella cerca ragazze da prostituire su Instagram: inchiesta a Busto

Una rete di clienti già pronti per “ricompensare” le ragazze reclutate da una avvenente modella e da un pr milanese, noto manager di pornostar. Questo in sintesi quanto scoperto e consegnato alla procura di Busto Arsizio da Luciano Silighini Garagnani, regista e produttore cinematografico nonché curatore dell’inchiesta denominata “Solo occhi” che da mesi sta scoperchiando ciò che si cela nel sottobosco del mondo dello spettacolo.

La modella aveva lanciato un vero e proprio casting sul suo profilo Instagram per cercare ragazze di bella presenza disponibili per cene ed eventi con clienti del suo “capo”, così lo definiva. All’annuncio ha risposto Silighini tramite una sua attrice che ha finto di essere interessata a questa attività. I messaggi hanno subito assunto una certa eloquenza così come le foto in seguito pubblicate dalle ragazze selezionate dove apparivano nude e seminude a queste cene.

L’esposto è parte di un fascicolo sempre più ampio ormai nelle mani delle procure di Busto Arsizio e Milano a cui sono stati consegnati i vari faldoni dell’inchiesta che da oltre due anni Silighini sta svolgendo.

“La cronaca degli ultimi mesi è piena di finti medici che abbordano minorenni e qualcuno lo abbiamo individuato e segnalato anche noi,come innumerevoli i casi di fantomatici registi,produttori o pr che col miraggio della fama raggirano ragazzine,senza parlare di chi addirittura fa prostituire i propri cani creando un mercato perverso e abominevole. Io stesso e i miei collaboratori e collaboratrici,fingendoci complici di certi comportamenti,siamo riusciti a smascherare una rete immensa che attanaglia imprenditori e manager dello spettacolo,tutto con al centro lo sfruttamento della donna”, dichiara Silighini che,come già annunciato nel 2013, sta raccogliendo materiale per un documentario che vuole presentare durante un evento il 28 dicembre 2020, anniversario dei 125 anni della nascita del cinema e c’è da giurarci che in questo anno e mezzo che manca alla data saranno ancora molte le inchieste svelate intorno al mondo dello show business.