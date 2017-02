Modelle seminude in piazza Duomo: il flash-mob di Peta. VIDEO

Il flash mob di Peta in piazza Duomo

Dopo le palme, arrivano anche i coccodrili. Piazza Duomo sempre più esotica a Milano. Cosa è successo? Come da tradizione, si è svolto in piazza Duomo il flash-mob animalista dell'associazione Peta: tre modelle hanno scelto la vigilia delle sfilate milanesi per la settimana della moda 2017-2018 per la propria azione: maschere di coccodrillo in testa, hanno manifestato contro l'utilizzo della pelle di animali esotici nell'industria dell'abbigliamento. Le ragazze - sotto la maschera, coperte solo da slip e reggiseno neri - esibivano cartelli con scritto 'Gli animali muoiono per le pelli esotiche'. Sono state fermate dalla Polizia.