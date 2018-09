Modiano (Sea) nominato presidente di Carige

(IMPRESE-LAVORO.COM) Genova – Definito l’assetto di Banca Carige. Nell’assemblea dei soci l’imprenditore Vittorio Malacalza ottiene la maggioranza assoluta dei voti conquistando sette degli undici posti in consiglio. La presidenza di Carige va all’attuale presidente della Sea (aeroporti di Milano) Pietro Modiano, mentre l’ad sarà Fabio Innocenzi. Alla fine dell’assemblea la fiducia dei soci è andata a Malacalza che ha ottenuto la maggioranza assoluta dell’assemblea (52,58%) contro il 34,77% andato ai candidati di Mincione. La lista Assogestioni ha totalizzato il 28,86% dei voti, mentre Coop Liguria ha raggiunto il 3,10 per cento. Non solo. I consiglieri sono passati da quindici a 11 rappresentanti. Sette poltrone sono andate alla lista della Malacalza Investimenti che sarà rappresentata da Paolo Modiano, Fabio Innocenzi, Lucrezia Reichlin, Stefano Lunardi, Salvatore Bragantini, Francesca Balzani, Lucia Calvosa. (imprese-lavoro.com)